Maleficent – Signora del Male sarà in anteprima europea a Roma

L’attesa per Maleficent – Signora del Male sembra finita per i fan italiani. Il secondo capitolo del film Disney sarà presentato in anteprima europea a Roma.

Il 7 ottobre Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer presenteranno il film come evento di pre-apertura di Alice nella Città, la manifestazione indipendente che segue la Festa del Cinema di Roma.

In Maleficent – Signora del Male vedremo Malefica e Aurora fare i conti con una Grande Guerra tra nozze imminenti, alleanze inedite e nuove forze oscure.

La pellicola diretta da Joachim Rønning vanta un cast d’eccezione: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Harris Dickinson, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Juno Temple, Lesley Manville e Imelda Staunton.

Il seguito Maleficent è stato scritto da Linda Woolverton e Noah Harpster & Micah Fitzerman-Blue basandosi su una storia della sceneggiatrice californiana.

Dal lato produzione, invece, ci sono , Joe Roth, Angelina Jolie e Duncan Henderson nelle vesti di produttori e Matt Smith, Mike Vieira e Jeff Kirschenbaum nei panni di produttori esecutivi.

Dopo l’anteprima europea, poi, Maleficent 2 arriverà nei cinema italiani il 17 ottobre grazie a una distribuzione firmata The Walt Disney Company Italia.

Myriam