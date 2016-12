Una mamma per amica torna con nuovi episodi: le interviste al cast

I fan di Una mamma per amica (Gilmore Girls nella versione originale) hanno dovuto aspettare parecchi anni, ma finalmente sono stati accontentati con 4 nuovi episodi, in realtà 4 mini film abbastanza lunghetti, che si trovano da ieri sulla piattaforma di streaming online Netflix.

Possiamo così finalmente vedere il finale che la grande Amy Sherman-Palladino aveva immaginato per la sua amata serie TV. Torneremo a Stars Hollow, vedremo la reunion di tutti i personaggi, e soprattutto delle due protagoniste, Rory e Lorelai Gilmore, mamma e figlia, che si rivedono dopo una lunga separazione.

Finalmente, dopo 9 anni di attesa, i fan potranno sapere se Lorelai e Luke avranno il loro lieto fine, se Rory avrà una storia d’amore con uno dei suoi tre ex storici, e se Emily riuscirà a ridare un senso alla sua vita dopo la scomparsa di Richard. “È stato davvero surreale tornare in tutto ciò, perché c’erano cose che il tempo sembrava in un certo senso aver fermato”, ha affermato Rory – Alexis Bledel a Entertainment Weekly. Milo Ventimiglia, che ha ripreso il ruolo di Jess, ha detto: “Quando una serie finisce, non mi aspetto mai che torni. Lo accetto e vado avanti. Per quanto mi riguarda, non si è trattato soltanto di tornare nei panni di Jess, anche potermi confrontare di nuovo con Amy e Dan [Palladino]. Questa è stata la cosa più entusiasmante per me”.

Patterson (Luke) ha detto invece che tornare sul set “è stato come tornare a casa, ma in una sorta di Stars Hollow nuova e migliorata, a dire il vero. È stato più bello. Il diner di Luke sembrava più grande. So che le dimensioni erano le stesse, ma tutto sembrava nuovo e più luminoso. Tutto sembrava brillare“.

Keiko Agena, che interpreta Lane, ha aggiunto: “Girare il revival è stato [un processo] più divertente e più rilassato di quanto sia stato girare la serie originale diversi anni fa. L’atmosfera era celebrativa, e credo che tutte le persone coinvolte fossero felici di essere lì e felici di lavorare duramente per portare uno show che le persone apprezzino molto e valga tutta la loro attenzione”. Grande emozione e felicità da parte degli attori, dunque, che ci hanno regalato finalmente un degno finale per questa splendida serie. Le quattro puntate sono già tutte disponibile: non mancate!