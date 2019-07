Marvel annuncia la Fase 4: tutte le novità

Come molti avevano previsto, i Marvel Studios hanno usato la vetrina perfetta del San Diego Comic-Con 2019 per annunciare la Fase 4 del MCU.

Spider-Man: Far From Home ha segnato la fine della Fase 3, lasciando i fan nel dubbio di cosa ci sarebbe stato dopo.

Soltanto sabato scorso, però, gli Studios hanno rivelato i prossimi progetti in cantiere della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in un attesissimo panel al Comic-Con di San Diego.

Tra i prossimi progetti cinematografici e i titoli in cantiere per la piattaforma streaming Disney+, non resta che scoprire tutto quello che i Marvel Studios ci riserveranno.

Film e serie 2020

Black Widow con Scarlett Johansson arriverà al cinema a maggio, Eternals di Chloé Zhao verrà rilasciato a novembre mentre su Disney+ approderà lo show Falcon and Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan in autunno.

Film e serie 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con Simu Liu approderà nelle sale a febbraio, Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Benedict Cumberbatch vedrà la luce a maggio e Thor: Love and Thunder arriverà a novembre.

Su Disney+, invece, ci saranno Hawkeye in autunno, Loki e WandaVision in primavera e What If…? in estate.

Altre uscite

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato altre anticipazioni la cui release non è ancora stata definita. Si tratta di un reboot dei film su Blade, un nuovo film sui Fantastici 4 e altro ancora.

Myriam