Matrix 4 sarà ambizioso. Parola di Keanu Reeves

La Warner Bros. ha messo in cantiere Matrix 4 e a quanto pare i fan dovranno aspettarsi qualcosa di spettacolare nell’attesissimo sequel. Parola di Keanu Reeves.

Keanu Reeves non vede l’ora di tornare nei panni di Neo della trilogia delle sorelle Wachowski nel nuovo film di Lana Wachowski insieme a Carrie-Ann Moss (Trinity).

In recente intervista, infatti, l’attore ha svelato di essere estremamente eccitato di interpretare l’Eletto un’altra volta.

Purtroppo Reeves non ha anticipato nulla, salvo confessare di aver letto la sceneggiatura del sequel e di considerarla “molto ambiziosa, così come dovrebbe essere”.

Forse qualcuno si aspettava qualche dettaglio in più, ma le parole dell’attore lasciano intuire l’intenzione della Warner Bros. di competere con il successo planetario della trilogia che ha cambiato il cinema di fantascienza.

A parte l’entusiasmo di Keanu Reeves , quindi, non si conosce né la trama né la data di uscita di Matrix 4, ma c’è chi è pronto a scommettere su un Blockbuster in piena regola con effetti speciali di qualità.

Non ci resta che attendere altre informazioni a riguardo e sperare in una trama di effetto in pieno stile Matrix.

Myriam