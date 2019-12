MCU: Mark Ruffalo vorrebbe vedere uno scontro tra Hulk e Wolverine

La vita narrativa di Hulk potrebbe non essersi esaurita in Avengers: Endgame, visto che Mark Ruffalo vorrebbe portare avanti la storia del mostro verde.

I Marvel Studios staranno pensando a come inserire i mutanti in un Universo cinematografico post Avengers: Endgame come il Marvel Cinematic Universe.

Quello che si sa dalla programmazione dei film e delle serie tv Disney+ è il destino di Iron Man, Capitan America, Thor e Vedova Nera. A restare avvolto nel mistero, invece, è il destino di Hulk.

Stando a quanto riportato da ComicBook.com, però, Mark Ruffalo e Kevin Feige avrebbero discusso di un possibile ritorno di Hulk e Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Al Tokyo Comic Con, l’attore e regista statunitense ha confessato di avere in programma di incontrare Kevin Feige per discutere del suo futuro.

“Kevin Feige mi ha chiesto giusto la scorsa settimana se avessi altre idee o storie per Hulk – ha rivelato l’attore – Ho detto di sì, penso che ci siano ancora alcune storie da raccontare. E ha detto: “Beh, perché non vieni a parlarmene e vediamo se riusciamo a trovare un posto per te nell’universo Marvel?”.

E sul futuro cinematografico del gigante di giada, invece, avrebbe sottolineato di voler vedere uno scontro epico tra Hulk e Wolverine: “Hulk vs Wolverine. Mi piacerebbe vedere proprio questo. Hulk vs Wolverine”.

Forse uno scontro tra Hulk e Wolverine non sarebbe poi un’idea tanto folle, considerando che i due hanno vissuto momenti turbolenti in passato.

L’annessione della 20th Century Fox da parte della Disney, poi, potrebbe favorire l’incontro/scontro tra il mutante e il gigante verde.