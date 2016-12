Mercoledì 14 dicembre, cinema a soli 2 euro: ecco cosa vedere

Domani, 14 dicembre, torna la promozione Cinema Days, a cui aderiscono moltissime sale in tutta Italia. Qualsiasi biglietto di qualsiasi film avrà infatti il prezzo fisso di 2 euro. L’iniziativa, che ha preso il via il 14 settembre 2016, è proseguita il 12 ottobre, il 9 novembre e si riconferma domani (andrà avanti fino a febbraio 2016). Vediamo insieme quali film è possibile scegliere in questo periodo!

Purtroppo, per i fan di Star Wars e di Tim Burton ci sono brutte notizie: infatti i film Rogue One: A Star Wars Story e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali escono al cinema giovedì 15 dicembre, al di fuori dell’iniziativa. Tra i film più consigliati però troviamo Sully, diretto da Clint Eastwood e con Tom Hanks nei panni del capitano Sullengbergh, che nel 2009 riuscì a salvare tutti i passeggeri a bordo del suo aereo.

Da non perdere anche Captain Fantastic, il nuovo film con Viggo Mortensen che racconta la storia di una famiglia vissuta da sempre nella foresta. Ma cosa succederà quando il “mondo reale” busserà alla loro porta?

Marion Cotillard, Vincent Cassel e Lea Seydoux sono invece nel cast di È solo la fine del mondo. Il film drammatico parla di uno scrittore che vive lontano da casa da 12 anni e che scopre di essere malato terminale. Tornerà allora dalla sua famiglia…

Per chi vuole trascorrere un paio d’ore in allegria consigliamo Una vita da gatto: il film con Kevin Spacey parla di un uomo d’affari multimilionario ossessionato dal lavoro, che un giorno sarà trasformato in un gatto!

Ancora tra le commedie, troviamo La festa prima delle feste, commedia americana con Jennifer Aniston, Jason Bateman e T.J. Miller. Non manca Babbo Bastardo 2, il cinepanettone Un Natale al Sud e Non C’è Più Religione, la commedia con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro.