Si chiama “Mexico! Un cinema alla riscossa” ed è il film documentario di Michele Rho dedicato al cinema Mexico, una delle ultime sale mono-schermo attive a Milano legata alla storia dell’uomo che la gestisce in modo indipendente e libero da oltre trent’anni.

Antonio Sancassani cura ogni aspetto della sala mono-schermo, facendola diventare un punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati di cinema a caccia di film di qualità e fuori da ogni logica meramente commerciale.

“Mexico! Un cinema alla riscossa” riprende le vicende dello storico cinema milanese e indaga le ragioni che l’hanno portato a incarnare i sogni di intere generazioni in un ambiente connotato da cambiamenti radicali. Le parole dei protagonisti della scena cinematografica italiana danno vita a una profonda riflessione sulla situazione che attualmente vive la distribuzione nelle sale.

Michele Rho omaggia il cinema resistente e la determinazione nel creare un’isola-fortino in un mondo dalle visioni omologate. Sancassani non ha mai serbato prudenza: non è stato prudente quando ha aperto al “Rocky Horror Picture Show” come film da proiettare e occasione di incontro con il pubblico in sala e non lo è stato nemmeno quando ha accettato “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti in italiano, occitano e francese.

Il film, in uscita il 4 Maggio, fornisce un focus su persona e cinema come se fossero un collegamento l’uno dell’altro. Chi non lo conosce avrà modo di incontrare una persona che fa sì che la forma d’arte abbia ancora bisogno di una sala e di un pubblico proattivo.