Michael Gross annuncia la lavorazione di Tremors 7

Chi ancora ama i primi capitoli della saga Tremors potrà presto arricchire il proprio catalogo con un nuovo capitolo: Tremors 7.

Tremors 7 si farà. Tra indiscrezioni e rumors, infatti, la produzione ha diffuso via Instagram un video che annuncia la lavorazione del settimo capitolo della saga aperta da Kevin Bacon.

Nel video l’interprete di Burt Gummer, annuncia il ritorno di Tremors con un entusiastico “Qui è Michael Gross che vi parla, dal set di Tremors 7 e sono passati trent’anni dal primo capitolo. Seguiteci con #tremorsmovie e #tremors7!”

Il nuovo capitolo Tremors: Island Fury sarà collegato ai capitoli precedenti e porterà avanti la saga iniziata dalla Universal Home Entertainment nel 1990.

Michael Gross non sarà l’unico a tornare sul set, visto che Tremors 7 potrà vantare la partecipazione delle co-star Jon Heder e Jackie Cruz .

In questo capitolo i tre cacciatori di Graboid si troveranno alle prese con il ritorno dei vermi giganteschi trasportati su di un’isola da un playboy milionario per creare un safari ricco di emozioni.

“Non pensavo ci sarebbe stato un settimo capitolo mentre giravamo Tremors 6 – aveva dichiarato Gross – Ho qualche idea di quello che succederà, ma non posso rivelare nulla… altrimenti dovrei uccidervi!”.

Non ci resta che attendere qualche news in più e iniziare il conto alla rovescia per questo nuovo entusiasmante capitolo di Tremors.

Myriam