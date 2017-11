Miriana Trevisan accusa Giuseppe Tornatore di molestie sessuali

La bufera delle molestie sessuali non sembra placarsi e, dopo aver travolto Harvey Weinstein, Kevin Spacey e Dustin Hoffman, ha coinvolto anche Giuseppe Tornatore. A puntare il dito contro il regista italiano sarebbe stata Miriana Trevisan.

L’intervista shock della show girl e attrice italiana alla rivista Vanity Fair getta luce su un episodio accaduto circa 20 anni fa: “Andai negli uffici di Giuseppe Tornatore. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione, La leggenda del pianista sull’Oceano. C’era una segretaria che mi accolse ma poi se ne andò. Rimanemmo soli. Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”.

La confessione di Miriana Trevisan si fa sempre più intima: “[… ] Non riesco a dimenticarmi il suo sguardo: incantato al mio ingresso, pieno d’odio mentre uscivo. Come se avesse scoperto che il giocattolo erotico aveva la batteria scarica. Mamma, quanto ho pianto”.

Si tratta di accuse gravissime e la Trevisan ne è assolutamente consapevole: “So benissimo che è la mia parola contro la sua”.

Dal canto suo, il premio Oscar al miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso rilascia la sua prima reazione a Repubblica: “Non l’ho neanche sfiorata. Sono lusingato che una giovane donna si ricordi di me dopo tanti anni. Io rammento solo un incontro cordiale, pertanto respingo le insinuazioni mosse nei miei confronti riservandomi di agire nelle competenti sedi a tutela della mia onorabilità”.

Un botta e risposta molto animato che lascia intravedere un dietro alle quinte fatto di opportunità rifiutate e improvvise esclusioni dal giro, un meccanismo che coinvolge tanto le ragazze carine a caccia di sogni che le attrici più o meno affermate.

Sul set di Bastardi, l’ex velina di Striscia la Notizia racconta di essere stata “tormentata per giorni” dal produttore Massimiliano Caroletti e aver constatato successivamente un taglio di quasi tutte le scene che la riguardavano dopo l’ennesimo “no”.