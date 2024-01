Mubi e My French Film Festival: tre film in programmazione. Il primo festival cinematografico online in lingua francese è giunto alla quattordicesima edizione. I tre film saranno trasmessi in esclusiva su MUBI dal 19 gennaio e per tutto il mese di febbraio. Accuratamente curata nell’ambito della collezione Dalla Francia con Amore, la partnership mira a mettere in luce le opere di una nuova generazione di registi di lingua francese.

JUNKYARD DOG – in streaming su MUBI dal 19 gennaio

Gli amici d’infanzia Dog e Mirales vivono in un villaggio nel sud della Francia con poco da fare: prendere in giro Dog senza pietà è il passatempo preferito di Mirales. Con l’arrivo della nuova arrivata Elsa, questa estate sarà diversa. Tra Elsa e Dog sboccia presto l’amore, mentre la gelosia divora Mirales.

THE BEAST IN THE JUNGLE – in streaming su MUBI dal 19 gennaio

Per 25 anni, in un enorme locale notturno, un uomo e una donna guardano e aspettano un evento sconosciuto. Dal 1979 al 2004, seguiamo l’evoluzione della musica da disco a techno, la storia di un amore e la storia di un’ossessione.

JANE B. PAR AGNÈS V – in streaming su MUBI dal 19 gennaio

Un ritratto commovente di Jane Birkin, fatto di varie interpretazioni nel corso di diverse stagioni. Famosa con il nome di Jane B., ha permesso ad Agnès V. di filmarla mentre interpreta diversi ruoli, tra cui se stessa e quella di altre Jane: Jane d’Arc, Calamity Jane, Jane di Tarzan, Jane di Gainsbourg.

About Mubi

MUBI è un servizio di streaming globale, una casa di produzione e di distribuzione di film, che ha la missione di valorizzare il grande cinema. MUBI crea, cura, acquisisce e seleziona film visionari, rendendoli accessibili al pubblico di tutto il mondo.

MUBI è un luogo dove scoprire film ambiziosi di filmmaker visionari. Da registi iconici ad autori emergenti. Tutti selezionati con cura dai programmatori di MUBI. Con MUBI GO, i membri di alcuni paesi possono ottenere un biglietto gratuito ogni settimana per vedere i migliori film in uscita in sala. E Notebook esplora tutti gli aspetti della cultura cinematografica — sia su carta che online.

Tra le distribuzioni MUBI recenti e prossime ci sono: Passages di Ira Sachs, Strange Way of Life di Pedro Almodovar, How To Have Sex di Molly Manning Walker, Fallen Leaves di Aki Kaurismäki, High & Low — John Galliano un documentario di Kevin Macdonald, The Delinquents di Rodrigo Moreno, The Settlers di Felipe Gálvez, Aftersun di Charlotte Wells, Pleasure di Ninja Thyberg, Memoria di Apichatpong Weerasethakul, First Cow di Kelly Reichardt e Petite Maman di Céline Sciamma.

Le produzioni MUBI includono Rosebushpruning di Karim Aïnouz con Kristen Stewart, Josh O’Connor ed Elle Fanning, Bring Them Down di Christopher Andrews, con Christopher Abbott e Barry Keoghan, e My First Film di Zia Anger, con Odessa Young e Devon Ross.

Le coproduzioni di MUBI includono Memory, il prossimo film di Michel Franco con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard, One Fine Morning di Mia Hansen-Løve con Léa Seydoux, Farewell Amor di Ekwa Msangi (vincitore al Sundance Film Festival) e Our Men di Rachel Lang.

MUBI è la più grande comunità di appassionati di cinema, in tutto il mondo. Disponibile in 190 paesi, con oltre 15 milioni di membri in tutto il mondo. Nel gennaio 2022, MUBI ha acquisito le rinomate società di vendita e produzione The Match Factory e Match Factory Productions.