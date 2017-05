Mulan, il nuovo live action della Disney diretto da Niki Caro

L’ultimo adattamento cinematografico live-action di Mulan sarà diretto da Niki Caro, la regista neozelandese che in passato ha diretto film come McFarland, USA e La Ragazza delle Balene, pellicola che ottenne una nomination all’Oscar per la migliore interpretazione femminile.

Mulan sarà il remake del film d’animazione del 1998 basato sulla leggenda cinese di Hua Mulan, guerriera che si finse uomo per prendere il posto di suo padre in guerra.

Il cast sarebbe ancora in via di definizione, ma sembra che la Disney sceglierà di affidarsi interamente ad interpreti cinesi per quanto riguarda la protagonista e tutti i ruoli principali. Quello che è certo è che il film non sarà un musical. La Caro ha finora fatto sapere che si tratta di un film di arti marziali al femminile, dal respiro epico ed entusiasmante.

Questa versione sarà un film d’azione costruirà una rilettura effettiva della parabola di Hua Mulan, che arriva da un remoto villaggio della Cina per impedire che il padre invalido venga richiamato alle armi e si arruola travestita da uomo in un esercito di soli maschi.

Ma chi interpreterà la protagonista? In molti puntano sull’attrice e doppiatrice Ming-Na Wen, la doppiatrice originale dell’eroina cinese del film d’animazione del 1998. Ora l’attrice è tornata a parlare del progetto Disney che darà volto e voce in carne ossa a Mulan. Sono molti i fan che vorrebbero fosse lei a interpretare la protagonista del nuovo live action Disney, nonostante non sarebbe credibilissima nel ruolo di una guerriera neanche ventenne.

L’unica certezza è che, scritto da Lauren Hynek e Elizabeth Martin e rimaneggiato da Rick Jaffa e Amanda Silver, Mulan non ha ancora una data di uscita.