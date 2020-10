My Name is Zaawaadi di Rocco Nazionale riceve due premi a Berlino

My Name is Zaawaadi (Evil Angel, 2020) del celebre e amatissimo regista e produttore cinematografico italiano Rocco Nazionale ha ricevuto due premi a Berlino in occasione dell’Xbiz Europa Awards 2020. Siffredi si è portato a casa questi due prestigiosi premi: “Movie of the Year” e “best sex scene”, entrambi nella categoria dove il film era candidato.

La cerimonia si è tenuta in forma distanziata e virtuale. La pellicola “My Name is Zaawaadi” affronta l’attualità europea, in chiave etnica e interraziale, con una storia di emigrazione, illuminata dalle luci rosse: la narrazione è il viaggio di metaforica liberazione sessuale, che una ragazza africana affronta, partendo dalle ristrettezze di un piccolo villaggio in Africa, per avventurarsi in Europa con l’intenzione di aiutare finanziariamente la propria famiglia e vive nel Vecchio Continente un percorso di evoluzione personale, che la porta a sperimentare l’erotismo in salsa europea.

La protagonista assoluta di questo film è la nuova star di film adult, Zaawaadi. Ha 31 anni, sposata, infermiera ed è keniana. Ora tutti sono impazziti per la Venere nera del cinema adult internazionale. Il popolo del web è in subbuglio. E voi? Vi piace la nuova scoperta di Siffredi?

