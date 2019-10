Netflix e Mediaset Italia produrranno insieme sette film

Netflix fa un altro “scacco matto” trovando un accordo con Mediaset Italia per produrre insieme sette film.

Stando quanto rivelato prima da Bloomberg e dopo da Variety, infatti, il colosso dello streaming e la tv privata italiana produrranno congiuntamente sette film.

I dettagli dell’accordo e i titoli dei film saranno rivelati dal CEO di Netflix, Reed Hastings, soltanto martedì in occasione di un evento a Roma.

L’accordo non è una novità assoluta, visto che qualche mesa fa Piersilvio Berlusconi aveva dichiarato di essere in trattative per la coproduzione di contenuti targati Netflix.

Mediaset si era mostrata aperta al colosso preparando il lancio della terza stagione di Stranger Things (disponibile in streaming) con alcuni film anni ’80 come I Goonies, The Breakfast Club e Gremlins in linea con l’ambientazione della serie.

La chiusura dell’accordo arriva proprio nel momento in cui Mediaset sta spostando la sua base operativa ad Amsterdam, sede europea del colosso streaming.

Dal canto suo, dopo aver collaborato con altre società, Netflix ha annunciato da poco di voler investire 200 milioni di euro in produzioni originali italiane nell’arco dei prossimi tre anni.

Myriam