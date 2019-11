Netflix produrrà Beverly Hills Cop 4

Il quarto capitolo di Beverly Hills Cop arricchirà il franchise con protagonista Eddie Murphy, ma approderà su Netflix.

Dopo anni di voci e tentavi di reboot per la saga action comedy Beverly Hills Cop finalmente il progetto del quarto capitolo è andato in porto.

La grande sorpresa è che Netflix collaborerà con il volto di Axel Foley e il produttore Jerry Bruckheimer per produrre Beverly Hills Cop 4 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Secondo Deadline, infatti, la Paramount avrebbe firmato un accordo con Netflix per produrre Beverly Hills Cop 4 con la possibilità per un sequel aggiuntivo.

In pratica questo capitolo di Beverly Hills Cop rafforzerà la collaborazione tra Paramount e Netflix dopo Cloverfield: God Particle e Annientamento e il legame tra la piattaforma di streaming e l’attore dopo Dolemite is My Name.

Resta avvolta nel mistero la data di inizio delle riprese, anche se l’attore aveva già rivelato a Collider che si sarebbe dedicato al quarto episodio di Beverly Hills Cop dopo il sequel de Il principe cerca moglie.

Non si sa nulla neanche sulla trama della pellicola, ma c’è è pronto a scommettere sul ritorno in grande stile di Axel Foley.

Myriam