Nightmare Alley: Willem Dafoe entra nel cast

Il cast del film Nightmare Alley di Guillermo del Toro continua ad arricchirsi e ora anche Willem Dafoe farà parte del nuovo thriller del regista premiato per de La forma dell’acqua.

Guillermo del Toro si appresta a dare vita a un altro capolavoro cinematografico con il thriller Nightmare Alley, l’adattamento del romanzo omonimo del 1946 da scritto da William Lindsay Gresham.

La pellicola vanterà una sceneggiatura scritta dal regista messicano e da Kim Morgan e la partecipazione di Willem Dafoe nel ruolo del capo di un circo itinerante.

L’attore di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità si unirà a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, David Strathairn, Ron Perlman e Richard Jenkins.

Nightmare Alley racconta di Stanton Carlisle, un ipnotizzatore che impara i trucchi del truffatore per affermarsi come guru spirituale di ricchi e più deboli.

Guillermo del Toro dovrà confrontarsi con il film La fiera delle illusioni portato sul grande schermo da Fox nel 1947, in cui il protagonista Tyrone Power finiva per gareggiare al truffatore e al truffato con la sua ex complice, una psichiatra più corrotta di lui.

Le riprese dovrebbero della pellicola iniziare nel 2020 a Toronto, anche se attualmente non ci sono ancora notizie certe al riguardo.

