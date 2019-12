Once Upon a Time in Hollywood: Julie Butters non conosceva Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Once Upon a Time in Hollywood ha raccontato una bellissima storia d’amore, quella con il cinema, ma la giovanissima Julie Butters ha confessato di non avere idea di chi fossero Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Chi ha visto Once Upon a Time in Hollywood ha amato sia la lezione di preparazione che la piccola attrice impartisce a Rick Dalton sul set del film western che la dose di autostima racchiusa nella frase “È stata la scena meglio recitata che abbia mai visto in tutta la mia vita” sussurrata al suo orecchio.

Soltanto adesso, però, la giovane attrice ha raccontato un retroscena davvero sorprendente per molti fan che seguono l’attore Premio Oscar da oltre vent’anni.

Insomma pare che Julie Butters, prima di incontrarli per girare il film, non conosceva assolutamente Pitt e DiCaprio come attori.

La giovanissima attrice scoperta da Tarantino nella sitcom inedita in Italia American Housewife ha rivelato a The Hollywood Reporter che è stato il suo professore di matematica a dirle dei due divi americani.

“È stato lui a dirmi che quello era il film con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, ma io non sapevo chi fossero. Per quel che ne sapevo, Leonardo DiCaprio per me era Leonardo Da Vinci”.

Anche se per qualcuno sembra una situazione assurda, il fatto di non sapere chi fossero Brad Pitt e Leonardo DiCaprio l’ha aiutata a recitare senza alcuna pressione in Once Upon a Time in Hollywood.

Che l’aneddoto paradossale e divertente non sia un invito ad aprirsi ai family movie per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio?