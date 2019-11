Oscar 2020: l’Academy apre la Screening Room

L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences sta facendo di tutto per restare al passo coi tempi e per gli Oscar 2020 ha aperto online la Academy Streaming Room.

Gli Oscar 2020 vanteranno la Academy Streaming Room, vale a dire una sezione che permetterà ai membri dell’Academy di vedere online i film in lizza per le statuette in tempo per l’Award Season.

“[…] La nostra piattaforma di streaming consentirà un maggior accesso ai film, in considerazione della nostra crescente appartenenza globale […] – scrive l’Academy ai suoi membri – Ti invitiamo a vedere quanti più film possibili durante la loro uscita nelle sale e in occasioni di ulteriori proiezioni cinematografiche messe a disposizione. L’Academy continuerà ad ospitare proiezioni dei membri a Los Angeles, New York e nella Bay Area a Londra. Se non riesci a raggiungere un cinema qui trovi lo streaming […]”.

Le candidature agli Oscar 2020 verranno svelate ufficialmente il 13 gennaio e solo allora sapremo i titoli delle pellicole in corsa, anche se c’è chi è pronto a scommettere sulla presenza di Avengers: Endgame, Joker e One Upone a Time in Hollywood.

Myriam