Rogue One sorpassa Civil War come secondo film più visto!

Per molto tempo Captain America: Civil War è stato il film più visto dell’anno, poi è arrivata la Disney e ha scalzato tutti dalla classifica. L’uscita di Rogue One: A Star Wars Story a dicembre, però, ha rubato il posto a Civil War.

Nel corso dell’ultimo weekend, infatti, Rogue One: A Star Wars Story ha guadagnato altri 65 milioni di dollari, arrivando a un totale di 440 milioni di dollari di incasso.

Civil War non è quindi più il secondo film più visto dell’anno nelle sale americane. In ogni caso, questo ribaltamento non modifica la situazione al primo posto, che vede Alla ricerca di Dory, che ha guadagnato ben 486 milioni di dollari! Ricordiamo che la Disney si conferma campione d’incassi del 2016: sia Dory, sia Rogue One, sono infatti di proprietà della casa di Topolino. Un bel risultato, che sarà probabilmente replicato nel 2017 con l’uscita dell’Episodio VIII di Star Wars.