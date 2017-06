Saga Transformers: parte la maratona firmata The Space

Gli appassionati dei Transformers potranno partecipare alla maratona dedicata ai famosissimi robot della Hasbro. L’appuntamento è nelle sale del circuito The Space proprio questo mercoledì 21 giugno.

Quello che si vedrà sullo schermo lo conosciamo bene. I combattimenti di Optimus Prime, gli Autobot e i Decepticon delizieranno tutti gli appassionati in uno spettacolo senza precedenti: tre film per un totale di ben otto ore di mega battaglie ed effetti speciali.

L’appuntamento è alle 18.30 con Transformers 3, Transformers 4 – L’era dell’estinzione e Transformers 5 – L’ultimo Cavaliere, il nuovo capitolo diretto da Michael Bay.

La scelta di partire dai capitoli 3 e 4 della saga non è casuale. Le ultime due pellicole della saga dedicata ai robot della Hasbro hanno ricevuto larghi consensi in Italia e hanno determinato incassi record sin dai primi giorni di uscita nelle sale: Transformers 3 ha guadagnato 3.97 milioni di euro, mentre Transformers 4 – L’era dell’estinzione si è portato a casa 3.87 milioni.

Tutti i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio la locandina ufficiale di Transformers 5 – L’ultimo Cavaliere e potranno richiedere un porta popcorn che potrà essere ricaricato fino alla fine della maratona.

Per gli amici romani l’evento sarà ancora più entusiasmante. Il The Space Parco De Medici di Roma proietterà tutti e 5 i film della saga, compreso Transformers e Transformers 2: La vendetta del caduto, per creare una vera e propria full immersion che dalle 18.30 terminerà alle 8 del mattino dopo.