Sembra essere tutto confermato. Samuel L. Jackson tornerà a interpretare Nick Fury nel prossimo Captain Marvel, in cui sarà al fianco alla protagonista e premio oscar Brie Larson. Il suo coinvolgimento resta ancora top secret.

L’ultima apparizione di Nick Fury è stata in Avengers: Age of Ultron, un altro film dell’Universo Cinematografico Marvel.

A dirigere Captain Marvel saranno Anna Boden e Ryan Fleck, registi di Mississipi Grind e Half Nelson (il piccolo cult che regalò a Ryan Gosling la sua prima nomination all’Oscar).

La sceneggiatura dell’ultimo sforzo Marvel è opera di Meg LeFauve (candidata al Premio Oscar per Inside Out) e Nicole Perlman (sceneggiatrice famosa per Guardiani della Galassia).

L’adattamento della pellicola sarà curato da Kevin Feige mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz e Stan Lee ne saranno i produttori esecutivi.

La storia a storia è incentrata su Carol Danvers, pilota dell’esercito USA il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree durante un incidente: la manipolazione le fornisce dei superpoteri che le conferiscono forza, le permettono di volare e le fanno proiettare energia.

Il film promette di essere un successo. Brie Larson e Samuel L. Jackson potrebbero ritrovarsi ancora una volta insieme in Captain Marvel, dopo aver collaborato in Kong: Skull Island, per decretare il successo di una pellicola prevista nei cinema statunitensi per l’8 marzo 2019.