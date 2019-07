Shining: Jim Carrey è Jack Nicholson. Il deepfake diventa virale!

La scena della mazza da baseball interpretata da Jack Nicholson nel capolavoro Shining è entrata nell’immaginario comune: meme, post e Jim Carrey. Scopriamo cosa è successo!

Dopo un primo video diventato virale, Jim Carrey diventa Jack Nicholson nella scena di Shining in cui Jack Torrance sorprende Wendy nella sua stanza e la intima di non disturbarlo mentre scrive il suo romanzo.

Il video è stato realizzato con la tecnica deepfake che sovrappone video o immagini esistenti ad altri video o immagini, la stessa usata per inserire i volti delle attrici di Hollywood nelle produzioni porno e le fake new.

Il risultato, piuttosto realistico, è un Jim Carrey molto somigliante all’originale con espressioni, movimenti e gesti, anche se appare molto strano a chi ha amato il film del 1980 firmato da Stanley Kubrick.

In ogni caso Shining rivivrà in qualche modo il 31 ottobre con Doctor Sleep, l’adattamento cinematografico del sequel del romanzo di Stephen King in cui ritroveremo un ormai cresciuto Danny Torrance in una sorta di redenzione di quanto successo all’Overlook Hotel.

Myriam