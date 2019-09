Sony lavora a un remake de La Storia Fantastica?

Il film cult degli anni ’80 La Storia Fantastica potrebbe essere al centro di un remake firmato Sony Pictures, ma non tutti sembrano gradire l’idea.

Diretto da Rob Reiner su una sceneggiatura di William Goldman, la pellicola racconta la storia di tre briganti e di due innamorati. La resa dei conti tra buoni e cattivi arriva tra colpi di scena e varie peripezie.

L’idea di un remake del classico fantasy del 1987 non sembra essere troppo lontana, visto che il CEO della Sony Pictures, Tony Vinciquerra, ha rivelato al magazine Variety nutre interesse per i lavori del producer Norman Lear.

In effetti Vinciquerra ha confermato l’interesse di molte persone famose verso La Storia Fantastica, ma non si è lasciato andare a ulteriori dettagli.

Le dichiarazioni del CEO, però, hanno fatto insorgere i fan famosi e meno famosi, tra cui l’attrice Jamie Lee Curtis, il senatore Ted Cruz e il protagonista del film originale Cary Elwes.

Jamie Lee Curtis ha scritto: “Oh veramente? Beh, ho sposato l’uomo a sei dita, ovviamente perché siamo stati insieme per 35 anni e c’è solo UNO The Princess Bride ed è William Goldman e @ robreiner. La vita è dolore. Chiunque dica diversamente sta vendendo qualcosa’!”.

Ted Cruz ha replicato: “NOOOOOOOO !!!!!! Sonny, The Princess Bride è la cosa più bella del mondo, tranne che per un bel sandwich MLT, montone, lattuga e pomodoro, dove il montone è bello e magro e il pomodoro è maturo. Sono così vivaci, lo adoro. NON SCHERZARE CON LA PERFEZIONE”.

A rincarare la dose ci ha pensato Cary Elwes: “C’è una carenza di film perfetti in questo mondo. Sarebbe un peccato danneggiarlo”.

