South Park viene rinnovata per altre 3 stagioni

C’è la trova troppo irriverente e chi la trova divertente, ma la serie animata South Park ha riscosso un successo tale da guadagnarsi un rinnovo per altre tre stagioni televisive, arrivando alla 26esima stagione.

Comedy Central firma il rinnovo per altre tre stagioni di South Park, portando le storie dei suoi piccoli protagonisti a quota 327 episodi e 26 stagioni.

La tv via cavo ha svelato di aver ordinato la produzione di 30 episodi inediti, affermando di voler continuare su questa strada finché i creatori Trey Parker e Matt Stone saranno disponibili.

“South Park è la comedy più grandiosa della storia della televisione, senza alcun paragone per quanto riguarda la sua forza satirica e la sua rilevanza culturale, e non c’è alcun segnale riguardante un possibile rallentamento – ha dichiarato il presidente dell’emittente Kent Alterman – Se l’umanità sarà ancora intatta tra 1000 anni, gli storici considereranno Matt e Trey tra gli artisti più importanti della nostra epoca alla pari di The Beatles e The Muhammed Ali. Realizzeremo quante stagioni vorranno creare”.

A fare ben sperare sono le parole dei due creativi a seguito di una finta campagna ideata per chiedere la cancellazione dello show: “Apparentemente i nostri sforzi sono falliti. Per fortuna amiamo Comedy Central, Kent, e il nostro staff, quindi non vediamo l’ora di avere altre opportunità di cancellazione nei prossimi anni”.

Myriam