Spider-Man: Homecoming, arriva il primo trailer ufficiale

Marvel Studios e Sony Pictures hanno diffuso il primo trailer di Spider-Man Homecoming, il reboot sul personaggio dell’Uomo Ragno, che vede collaborare per la primissima volta Marvel e Sony.

Il film, diretto da Jon Watts, vede protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di zia May e Zendaya sarà invece Michelle.

Nel cast stellare si aggiungono anche Michael Keaton, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., J.J. Totah, Michael Mando, e tanti altri ancora. La storia è nota: seguiremo le vicende del giovane Peter Parker/Spider-Man, che cerca il suo posto nel mondo e un suo scopo. Entusiasta per la sua esperienza con i vendicatori, Peter torna a casa, dove vive con la Zia May ed è guidato dal mentore Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter cerca di tornare alla normalità, ma arriva un nuovo cattivo, Vulture (Michael Keaton), che mette in pericolo la città di New York.