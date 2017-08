Star Wars: la Lucasfilm dedicherà uno spin-off a Obi-Wan Kenobi

Qualche mese fa, l’inaugurazione dello Star Wars Celebration di Orlando aveva dato a vita a diversi rumors su un possibile lavoro dedicato a Obi-Wan Kenobi targato Lucasfilm, un progetto che sarebbe ancora allo stato embrionale.

La testata specializzata Hollywood Reporter ha ufficializzato la notizia e ha fatto sapere che molto probabilmente sarà Stephen Daldry a dirigere il film, il candidato all’Oscar come miglior regista per Billy Elliot (2000), The Hours (2002) e The Reader – A voce alta (2008).

Il progetto non è altro che un abbozzo, ma se l’accordo con Stephen Daldry dovesse andare a buon fine allora si potrebbe iniziare a parlare di una vera e propria sceneggiatura.

Al momento non vi è alcuna news su chi interpreterà Obi-Wan: c’è chi vorrebbe Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi come nella trilogia prequel e c’è chi insiste a voler vedere ancora una volta Alec Giunnes vestire il mantello monacale, proprio come nella trilogia originale.

Nella trilogia originale Obi-Wan veniva invocato dalla Principessa Leia Organa in un ologramma, addestrava Luke Skywalker e trovava la morte per mano del suo ex-allievo Darth Wader.

Il nuovo film sarebbe un focus sul personaggio presentato al grande pubblico per la prima volta nel 1977 e riproposto in molte standalone di Star Wars.