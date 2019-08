I rumors che vorrebbero Sylvester Stallone nel cast di The Purge 5 diventano sempre più insistenti e questo basta a far sognare i fan della saga, anche senza conferme ufficiali.

A dare inizio alle prime indiscrezioni sono state due foto postate su Twitter dal produttore del franchise horror Jason Blum.

Nella prima foto il regista si trova con James DeMonaco (creatore e sceneggiatore della saga) e i due creativi sembrano dirigersi verso casa di Sylvester Stallone per un incontro di lavoro.

Nella seconda immagine, invece, i due si trovano dimora dell’attore e il filmmaker rivela che “l’incontro è andato benissimo e Sly mi ha tirato un pugno perché eravamo in ritardo”.

Forse Sylvester Stallone non collaborerà all’imminente The Purge 5, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola nei piani creativi di Blum e DeMonaco.

Probabilmente l’arcano verrà svelato tra qualche settimana, visto che The Purge 5 verrà rilasciato nelle sale americane proprio a luglio 2020. A noi non resta che aspettare!

Myriam