Teen Star Academy: arriva nelle sale italiane il film family musical

È iniziato il conto alla rovesci. L’8 giungo approda nelle sale italiane Teen Star Academy, il film family musical scritto da Francesco Malavenda e diretto da Cristian Scardigno.

Il lavoro, girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza, preserva un cast internazionale di tutto rispetto: gli attori John Savage, Bret Roberts e Blanca Blanco, la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.

La divertente pellicola, prodotta da Movie On Pictures di Enrico Pinocci e distribuita dalla FourLab, vede protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza.

L’obiettivo dei tee-talenti è quello di entrare nella “Teen Star Academy”, una scuola speciale situata in un’esclusiva città del Sud della Francia che forma giovani artisti e future star del panorama della danza, della musica, del canto e della moda.

L’intera trama ruota attorno alle avventure e peripezie dei giovanissimi talenti che, in un tempo scandito da prove artistiche, non possono fare a meno che intrecciare emozioni, legami di amicizia e primi amori tra le aule della speciale Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), dove insegnano bravissimi docenti tra i quali, Julia (Blanca Blanco) per la danza e Patty (Adriana Volpe) per la moda.

Teen Star Academy si presenta come una divertente commedia in forma di musical, ideale per far sorridere e portare al cinema tutta la famiglia.