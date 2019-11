The Batman ha trovato il suo Alfred in Andy Serkis

The Batman sta cercando ancora i suoi protagonisti e Alfred ha trovato il suo interprete nell’attore britannico Andy Serkis.

Il primo ciak di The Batman è vicino e la Warner Bros. sta ancora ultimando la formazione ufficiale del prossimo reboot dell’Uomo pipistrello previsto per il 2021.

Finalmente il regista Matt Reeves ha annunciato che Andy Serkis interpreterà la figura chiave del maggiordomo Alfred nel prossimo The Batman.

Alfred è di fatto un sostegno della famiglia Wayne anche dopo la morte del capofamiglia e una figura paterna per Bruce.

L’attore poliedrico si unisce a un cast d’eccezione composto per il momento da Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Selina Kyle/ Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista).

Per quanto riguarda il personaggio principale, invece, qualche notizia in più ci arriva direttamente dalle dichiarazioni di Robert Pattinson a Variety.

“Sono contento di come sto spendendo il mio tempo, non mi sono mai reso conto di quanti fumetti di Batman effettivamente ci fossero – ha detto l’indimenticabile interprete di Edward Cullen – Ne ho letti molti e non solo i classici; mi piace leggere gli albi, è bellissimo intrattenersi con quelli contemporanei”.

Non ci resta che attendere altre news su The Batman e scoprire se questa nuova versione sarà all’altezza delle aspettative.

Myriam