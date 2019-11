The Batman: Jeffrey Wright sarà il commissario Gordon

The Batman ha trovato finalmente il suo commissario Gordon nel volto e nella bravura di Jeffrey Wright, noto per le sue interpretazioni in Westworld e Hunger Games.

Matt Reeves, dopo voci di corridoio e indiscrezioni, ha ufficializzato l’ingresso di Jeffrey Wright nel cast del suo The Batman.

Il regista del reboot cinematografico del Cavaliere Oscuro lo ha comunicato con un tweet sul suo profilo ufficiale, aggiungendo quindi il nome di Jeffrey Wright a un cast ancora in formazione.

Per il momento, infatti, si sa soltanto che l’attore lavorerà al fianco di Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Catwoman) e Paul Dano (Enigmista).

A dispetto dei problemi di casting, però, sembra proprio che le riprese inizieranno all’inizio del prossimo anno e The Batman uscirà a giugno 2021.

Tra polemiche ed entusiasmo, però, non sono stati ancora diffusi i dettagli sulla trama scritta dallo stesso Matt Reeves e Mattson Tomlin.

Quello che si sa è che la pellicola sarà incentrata su un giovane Bruce Wayne, vanterà la presenza di diversi criminali e seguirà l’Uomo Pipistrello nei suoi primi anni di difensore di Gotham City.

Myriam