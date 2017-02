The Dinner presentato a Berlino

Al Festival di Berlino è stato presentato The Dinner, di Oren Moverman. Nel cast ci sono attori d’eccezione: Richard Gere, Rebecca Hall, Steve Coogan e Laura Linney. I quattro interpretano due coppie che si ritrovano una sera al ristorante per dibattere su un crimine che è stato commesso dai loro figli adolescenti. Se la trama vi sembra familiare, è perché è tratta dal libro La cena di Herman Koch, da cui anche Ivano De Matteo ha tratto il film I nostri ragazzi.

Si tratta di un vero e proprio romanzo familiare, in cui con il flashback scopriamo fatti relativi al passato dei personaggi. I ragazzi adolescenti hanno compiuto un crimine orrendo: il pestaggio e l’uccisione di una barbona. I genitori però sono incerti: devono coprire o denunciare i loro figli? Le videocamere di sicurezza li hanno ripresi, ma i due non sono ancora stati identificati. Fin dove sono disposti a spingersi dei genitori per proteggere i loro figli?

Il regista del film Overman, nato in Israele ma trasferitosi a New York a vent’anni, aveva iniziato la sua carriera con Oltre le regole – The Messenger e Rampart.

In concorso, alla 67esima edizione della Berlinale, c’è un solo titolo italiano: Chiamami con il tuo nome, di Luca Guadagnino.