The Eternals: Millie Bobby Brown entra nel cast?

Mille Bobby Brown sarebbe entrata a far parte del progetto The Eternals firmato da Chloe Zhao e prodotto da Marvel Studios.

L’attrice classe 2004 è diventata famosissima grazie al suo ruolo in Stranger Things e alla sua partecipazione al film Godzilla II – King of the Monsters.

Se quanto sostenuto da Variety fosse vero, quindi, Mille Bobby Brown si troverebbe al centro dell’attesissimo The Eternals, uno dei progetti inseriti nella Fase 4 del MCU.

È per l’appunto la rivista ad affermare che il panel Marvel Studios al Comic-Con di San Diego del 20 luglio sarà la vetrina perfetta per annunciare il cast completo della pellicola.

Anche se non c’è stata alcuna conferma da parte degli Studios, quindi, molto presto Millie Bobby Brown potrebbe trovarsi a lavorare al fianco di Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden.

Al momento, però, non si sa nulla del suo ruolo, anche i rumors vedrebbero la giovane attrice nei panni di una donna dotata di grandi poteri mentali che è stata intrappolata nel corpo di una bambina.

Myriam