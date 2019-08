The Godmother: Jennifer Lopez debutta alla regia?

Ormai lo sappiamo, Jennifer Lopez non ama fare soltanto musica. E infatti la cantante potrebbe debuttare alla regia con il film The Godmother.

Jennifer Lopez reciterà e produrrà insieme alla STXfilms il film The Godmother, ma potrebbe anche prendere posto dietro la macchina da presa.

I rumors, infatti, vedrebbero la popstar particolarmente interessata a intervenire sul lato regia del progetto. Perché proprio The Godmother? A spiegarlo è stata proprio Jennifer Lopez durante un’intervista.

“Sono sempre stata affascinata dalla storia di Griselda Blanco e sono praticamente saltata quando c’è stata l’opportunità di interpretarla – ha detto J.Lo – Lei è praticamente tutto ciò che cerchiamo in quanto a storytelling e personaggi dinamici, ha carattere, fama, ambizione, sangue freddo. In un genere dominato da boss leggendari, sono davvero felice di poter dare vita alla storia di quest’antieroina e davvero contenta di poter collaborare per la terza volta con STX per portare alla luce questa storia così complessa”.

La sceneggiatura del film vanterà la firma di un team d’eccezione: Terence Winter (The Sopranos e The Wolf of Wall Street) e Regina Corrado (Deadwood).

La pellicola porterà sul grande schermo la storia di Griselda Blanco, una spietata narcotrafficante originaria di una zona poverissima della Colombia e diventata una regina della droga a livello mondiale.

Se le voci fossero confermate, il The Godmother di Jennifer Lopez dovrebbe reggere il confronto con la prova cinematografica diretta da Guillermo Navarro nel 2018.

Myriam