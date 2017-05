The Last Shaman, Raz Degan naufraga al cinema con Luca Argentero

Il modello israeliano Raz Degan dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 è tornato al suo vecchio amore e ha ripreso in mano la telecamera per portare a termine il documentario “The Last Shaman”, insieme a Luca Argentero nei panni di produttore.

Dopo la breve parentesi come naufrago in Honduras e il riavvicinamento mediatico con Paola Barale, Raz Degan a rimettersi a lavorare nel mondo del cinema. Chi non ricorda le numerose produzioni statunitensi e italiani in cui ha recitato il vincitore dell’Isola dei Famosi?

Camei come Prêt-à-Porter diretto da Robert Altman, Titus diretto da Julie Taymor e in Alexander, per la regia di Oliver Stone, un cortometraggio autobiografico Italian Agenda e una pellicola di Carlo Vanzina. Ma fu il fantasy televisivo di successo degli anni ’90 Sorellina e il principe del sogno a consacrarlo sul piccolo schermo.

L’ultimo progetto impegnativo è “The Last Shaman”, un documentario che dopo ben cinque anni di lavoro potrà vedere la luce solo se verrà raggiunta la cifra necessaria alla produzione. Raz Degan e Luca Argentero hanno chiesto aiuto a Kickstarter, la principale piattaforma di crowdfunding dove al momento sono stati raccolti quasi 40mila dollari.

La strana coppia spiega nell’annuncio: “Vorremmo distribuire questo film nei cinema di oltre 20 città americane e successivamente in Europa e per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto: stiamo usando Kickstarter per provare a raccogliere i fondi necessari per completare il nostro percorso distributivo e riuscire finalmente a far arrivare il nostro film a più persone possibili in giro per il mondo”.

Tutti gli estimatori del modello israeliano e chi ha imparato a conoscerlo tramite la sua recente esperienza televisiva dovranno aspettare di vedere se i suoi sforzi verranno ripagati, magari partecipando attivamente alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione di “The Last Shaman“. Nel frattempo sarà possibile vederlo come ospite in numerosi programmi e ritratto nelle più famose riviste.