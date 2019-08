The Little Things: Jared Leto nei panni di un serial killer?

Jared Leto potrebbe unirsi a Denzel Washington e Rami Malek e vestire i panni di un serial killer nel thriller The Little Things.

Stando a quanto riportato da Variety e Collider, infatti, il cantante dei Thirty Seconds to Mars sarebbe in trattative con Warner Bros. per entrare nel cast del film scritto, diretto e prodotto da John Lee Hancock insieme a Mark Johnson.

The Little Things porterà sul grande schermo la storia di un vice sceriffo di Kern County che unisce le proprie forze con un detective per trovare un pericoloso serial killer.

Se tutto dovesse andare come previsto, quindi, Jared Leto si troverebbe a interpretare un altro personaggio ambiguo dopo American Psycho, Fight Club e Requiem for a Dream.

Dal canto suo, invece, John Lee Hancock potrebbe contare su un altro premio Oscar, oltre a Denzel Washington e Rami Malek. Jared Leto, infatti, ha vinto la statuetta per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club.

Warner Bros. dovrebbe iniziare la produzione del thriller poliziesco in autunno (dopo le riprese di Bond 25 che tengono impegnato Malek), lasciando pensare alla fine del 2020 come possibile periodo per la release.

Myriam