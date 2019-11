The Mandalorian potrebbe diventare un film

The Mandalorian, la prima serie televisiva ambientata nella Galassia di Star Wars in live-action, è giunta già alla sua seconda stagione, ma Disney sta pensando di farne un film.

Lo show creato da Jon Favreau è incentrato sul personaggio interpretato da Pedro Pascal, un cacciatore di taglie mascherato che vede vacillare la propria fedeltà verso i suoi datori di lavoro.

Il fatto che la serie televisiva affondi le sue origini in Star Wars rappresenta sicuramente il tocco più originale dello show approdato su Disney +. A tal punto che Disney sta pensando in grande.

Ora, nonostante siano iniziate le riprese della seconda stagione, il co-presidente dei Walt Disney Studios Alan Horn ha dichiarato l’intenzione della major di adattare l’idea a un format cinematografico.

“The Mandalorian sta già dimostrando di essere una grande cosa – ha detto Horn al Business Managers Breakfast di Variety – quindi se la serie si rivelerà così avvincente da invertire la direzione in un’uscita cinematografica, un film di due ore o altro, O.K.”.

La rielaborazione cinematografica di The Mandalorian, quindi, seguirebbe il destino del film d’animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008.

Nel frattempo con un’idea originale in cantiere continuano i progetti televisivi della Lucasfilm con uno spin-off su Cassian Andor visto in Rogue One: A Star Wars Story e uno spettacolo su Obi-Wan Kenobi.

Myriam