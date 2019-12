The Matrix 4 uscirà il 21 maggio 2021, la stessa data di John Wick 4

Molto presto i fan potrebbero dover scegliere tra The Matrix 4 e John Wick 4, visto che i due film con protagonista Keanu Reeves usciranno lo stesso giorno.

Keanu Reeves in The Matrix e John Wick- foto zetgaming.com

La Warner Bros. ha annunciato la data di uscita americana dell’attesissimo quarto capitolo di Matrix: 21 maggio 2021.

Il ritorno sullo schermo di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss rispettivamente nei panni di Neo e Trinity viaggerà parallelamente al ritorno dell’attore nel ruolo di John Wick (anche se la sua presenza non è stata ancora confermata ufficialmente).

Non si sa ancora molto di The Matrix 4 (titolo provvisorio), salvo che potrebbe richiedere più tempo del previsto visto la data di uscita fissata in questi giorni.

Oltre a ciò non è stata fornita alcuna informazioni riguardo due volti storici della saga Morpheus – Laurence Fishburne (forse sostituito da Yahya Abdul-Mateen II) e l’Agente Smith – Hugo Weaving.

Anche la trama resta avvolta nel mistero, considerando che la major sta lavorando a un altro progetto legato all’Universo Matrix firmato Zak Penn, probabilmente un prequel della trilogia originale.

Per il resto, invece, è chiaro che il quarto capitolo della saga uscirà 18 anni dopo gli ultimi atti della saga ideata da Lana e Lilly Wachowski.

La notizia della data di uscita di The Matrix 4 non è arrivata da sola. Warner Bros. ha comunicato che lo standalone su The Flash uscirà a luglio 2022, il live-action di Akira è in stand-by e il film Mortal Kombat uscirà a gennaio 2021.