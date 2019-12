Thomas Jane produrrà Buick 8 tratto dal romanzo di Stephen King

Thomas Jane produrrà From a Buick 8 (in Italia Buick 8), l’adattamento del romanzo di Stephen King pubblicato nel 2002, sostituendo di fatto William Brent Bell.

Dopo oltre un anno di silenzio, finalmente il progetto cinematografico incentrato sulla macchina infernale Buick 8 prende forma grazie a Thomas Jane.

L’attore e regista statunitense ha fondato da poco la casa di produzione Renegade Entertainment insieme a Courtney Lauren Penn e ha messo in cantiere la produzione di From a Buick 8.

Il contributo di Thomas Jane in From a Buick 8 potrebbe essere decisivo, considerando che l’attore ha avuto modo di “respirare” le atmosfere kinghiane con i film L’acchiappasogni, 1922 e The Mist.

L’entusiasmo di Jane e la sua socia si deduce dal comunicato ufficiale: “From a Buick 8 è un progetto emozionante e profondamente personale per noi. Ci permetterà di esplorare un mystery dalla struttura unica, ambientato tra gli anni ’70, ’80, ’90 e l’era post 11 Settembre. Incentrato su un figlio alla ricerca della verità dietro la morte improvvisa del padre”.

“Oltre ai primi amori e al lutto, misteri terrificanti e filosofici vengono scatenati da eventi inspiegabili legati all’auto del titolo – prosegue il comunicato – Siamo onorati che Stephen appoggi la nostra visione del suo romanzo brillante e provocatorio”.