Torna la 4a edizione di Cannes a Firenze – France Odeon

Cannes a Firenze – France Odeon. Arriva al cinema La Compagnia 4a edizione della rassegna diretta dal regista Francesco Ranieri Martinotti e organizzata da France Odeon in collaborazione con Cinema La Compagnia e Institut français Firenze e Fondazione Sistema Toscana.

Da oggi lunedì 19 fino a venerdì 23 giugno, l’Estate Fiorentina si arricchirà di una selezione di undici film provenienti dalla Selezione Ufficiale, dal Fuori Concorso, da Cannes Classic e dalla Quinzaine des Réalisateurs del 70° Festival di Cannes.

La stessa conferenza stampa di presentazione di Cannes a Firenze non è mancata di fuori programma: il curatore dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze Tommaso Sacchi è riuscito a parlare al telefono con il Amos Gitai e a concordare un collegamento remoto in occasione della proiezione del suo documentario West of The Jordan River, in programma giovedì 22 giugno in collaborazione con il Festival dei Popoli.

Ma quali sono i film in programmazione? Dalla Quinzaine des Réalisateurs arriva il film italiano L’intrusa di Leonardo Di Costanzo e la pellicola sino-americana The Rider di Chloé Zhao, vincitrice del Prix Art Cinema.

Verrà proiettato Happy end del regista Michael Haneke, già vincitore della Palma d’Oro nel 2012 con Amour.

Il regista russo di Leviathan, Andrey Zvyagintsev firma invece il secondo capolavoro proveniente dal concorso Loveless, vincitore del Prix du Jury.

Alive in France di Abel Ferrara stupirà con un aspetto inedito della sua personalità, quello musicale. Ed è musicale anche il film americano Patti Cake$ di Geremy Jasper.

Grande attesa per il già citato West of The Jordan River di Amos Gitai, documentario sulla questione della Cisgiordania.

Nel programma de La Compagnia è stata inclusa la mostra Alessandro Becattini: le sue montés , dedicata al fotografo fiorentino recentemente scomparso.

Tutti gli undici film del 70° Festival di Cannes selezionati per Cannes a Firenze saranno disponibili a costi davvero ridotti:

Ingresso: 8,00 euro | ridotto 7 euro (soci Arci, tessera Istituto francese, tessera Mediateca Regionale Toscana)

Abbonamento 5 ingressi: 30 euro