USS Indianapolis: Nicolas Cage interpreta il coraggioso capitano McVay

Arriverà nelle sale italiane il 19 luglio e promette di emozionare il pubblico. USS Indianapolis è l’action movie diretto da Vario Van Peebles che porta sul grande schermo la storia dell’affondamento dell’incrociatore militare USS Indianapolis, il peggiore disastro navale nella storia degli Stati Uniti.

Protagonista indiscusso del film sarà Nicolas Cage che vedremo nei panni di Charles Butter McVay, il capitano della nave che portò la prima bomba atomica e che verrà silurata nel Pacifico del Sud. La segretezza della missione determina i fatti successivi: la nave non venne data per dispersa e il suo equipaggio fu abbandonato per 5 giorni nel Mare delle Filippine infestato di squali.

Solo 317 uomini dei 1197 membri furono tratti in salvo da un pilota che li scorse per caso e decise di aiutare i sopravvissuti nonostante gli ordini contrari della stazione radio furono salvati dell’equipaggio.

Il Governo degli Stati Uniti per coprire le proprie colpe, qualche mese dopo il disastro, chiamò McVay a giudizio davanti la Corte Marziale, decretando così una delle pagine più drammatiche della storia militare americana.

La pellicola di Van Peebles si concentra anche sul comandante Mochitsura Hashimoto (Yutaka Takeuchi), l’uomo responsabile dell’abbattimento della “Indianapolis” che venne salutato come un eroe per aver dimostrato che una ripresa contro le forze americane era possibile. Ma la facilità con cui gli è stato possibile colpire la nave instilla un forte dubbio anche nel comandante Hashimoto.

Non resta che attendere la data di uscita del film, un giorno scelto non a caso per quel lontano e fatidico 30 luglio del 1945.