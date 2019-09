Will & Grace 11 chiuderà la serie targata NBC

I fan di Will & Grace dovranno arrendersi all’idea di non vedere più i loro beniamini: l’undicesima stagione della sitcom saluterà per sempre il quartetto di amici nato dal genio di David Kohan e Max Mutchnick.

Gli ultimi episodi dello show concluderanno la storia dei personaggi interpretati da Eric McCormack (Will Truman), Debra Messing (Grace Adler), Sean Hayes (Jack McFarland) e Megan Mullally (Karen Walker).

Ad annunciarlo via social è stato Sean Hayes: “Per tutti i fan di Will & Grace, condivido la notizia che questa sarà la nostra ultima stagione (che debutta in inverno). A tutti coloro che hanno guardato la prima tranche e a tutti quelli che hanno incoraggiato questo reboot: abbiamo fatto tutto per voi”.

Certo Will & Grace 11 sarà l’ultima stagione della serie prodotta dalla NBC, ma riserverà anche qualche sorpresa con Matt Bomer, Vanessa Bayer e Blythe Danner.

Al momento si sa che Matt Bomer riprenderà il ruolo di McCoy Whitman (fidanzato di Will), Vanessa Bayer sarà Amy (titolare di una pasticceria legata a Karen) mentre Blythe Danner tornerà nei panni della madre di Will.

L’ultima stagione prevista per il 2020 chiuderà definitivamente un progetto che ha ottenuto molti riconoscimenti e varie nomination ai Golden Globe, agli Emmy Award, agli Screen Actors Guild Award, ai GLAAD Media Award e ai People’s Choice Award.

Myriam