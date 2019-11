Wonder Woman 1984: Pedro Pascal sarà Maxwell Lord

Patty Jenkins sta lavorando senza sosta al suo Wonder Woman 1984 e finalmente ha rivelato il volto del super-villain Maxwell Lord: Pedro Pascal.

Il primo trailer della pellicola è arrivato al Comic Con Experience in Brasile, ma Patty Jenkins ha voluto condividere su Twitter il suo benvenuto ufficiale a Maxwell Lord, uno dei nemici giurati della supereroina.

C’è da dire che il post non fa riferimenti diretti alla star di Game of Thrones e Narcos, ma il look di Maxwell Lord nella foto è lo stesso sfoggiato dall’attore nel film.

Il Pedro Pascal di Wonder Woman 1984 è appariscente e d’impatto con il suo completo celeste e i capelli biondo platino.

Maxwell Lord è un personaggio creato da Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire su Justice League n. 1 nel 1987.

Il personaggio cambia dopo la scoperta del cadavere del padre e diventa un uomo d’affari potente e senza scrupoli con un disprezzo particolare per tutti i non umani.

Alla fine Maxwell si convince che, per il bene di tutti, i supereroi debbano essere sradicati e contrastati in ogni modo.

Wonder Woman 1984 arriverà soltanto il 5 maggio 2020 nei cinema americani e dovrà riuscire a battere i 400 milioni di incasso di Wonder Woman per sperare di continuare con le avventure della supereroina.

Myriam