Clarissa Selassié si è rifatta il seno: “L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa”

Clarissa Selassié si è rifatta il seno poiché l’insicurezza non le permetteva di sentirsi se stessa al 100%. La sorella della vincitrice della sesta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, ha dichiarato ai suoi followers sui social: “Sono sparita dai social in questi giorni perché lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma. Mi ha cambiato la vita questa operazione – ha puntualizzato Clarissa Selassié -, sono molto felice! Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare di una taglia, non mi sentivo me stessa al 100%”.

Clarissa Selassié – Foto: Facebook

La principessina etiope Clarissa Selassié ha aggiunto: “Il dolore è durato due giorni, tutto lunedì e tutto martedì. Ora faccio tutto, respiro solo a fatica perché sono costretta a portare questa fascia che mi stringe forte il petto. I primi giorni le mie sorelle mi hanno aiutato in tutto: a bere, mangiare, vestirmi, cambiarmi.. […] Una liberazione psicologica!”.

Ha poi spiegato: “Questa fascia mantiene le protesi ed è molto stretta, devo tenerla un mese. Ora sto bene, ho i punti e devo riposarmi. Non è un intervento invasivo ma è pur sempre un intervento. Ho poco fiato però perché sono ancora un po’ anestetizzata e perché il petto è molto stretto, non riesco ad urlare o parlare a lungo, ogni tanto devo fare delle pause e prendere fiato”.

In passato la sorella di Lucrezia Selassié, meglio conosciuta come Lulù, ha solo fatto alcune punture di acido ialuronico alle labbra.

Clarissa è pronta a bissare l’esperienza come gieffina: “Rifarei il Grande Fratello Vip da concorrente, magari singola, ma quando sarò più grande. Mi dispiace deludervi ma a settembre non tornerò, ho amato fare questa esperienza per tre mesi in casa e tre mesi fuori. Opinionista? Non tocca a me decidere questo, ma è stato creato un hashtag!”.