Claudia Gerini tradita dal fidanzato Simon Clementi? L’attrice fa chiarezza

Claudia Gerini è stata tradita dal fidanzato Simon Clementi? Il pettegolezzo ha fatto rapidamente il giro della Rete negli ultimi tempi, scatenando la macchina del gossip. Fake news, semiverità o rumor vero al 100%? L’indiscrezione ha davvero sbancato sul web e proprio per questo motivo che la famosa e popolare attrice romana ha voluto fare chiarezza.

Claudia Gerini – Foto: Facebook

La mamma vip di Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli (dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004) e Linda da Federico Zampaglione (il cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016) ha spazzato via questo rumor su Instagram Story.

L’attrice è tornata di nuovo single. Dopo la rottura con l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e modello Andrea Preti, Claudia ha archiviato anche la sua ultima liaison con Simon Clementi, ma non c’è stato nessun tradimento.

“Nessuno ha beccato nessuno – ha detto Claudia su Instagram Story -. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici“.

Negli ultimi anni Claudia Gerini ha preso posizione contro stereotipi e pregiudizi sessisti: “Chiariamo. Il #MeToo ha un pregio – aveva sottolineato l’ex compagna di Federico Zampaglione – oggi un maschio predatore ha molti più problemi ad assecondare e soddisfare le sue smanie, deve stare molto più attento. Il tema è sempre quello atavico dell’uomo di potere, in ogni settore, che chiede, o pretende, o estorce una prestazione sessuale in cambio del favore che ti può fare. Però usciamo dall’ipocrisia dei sepolcri imbiancati”. Per poi aggiungere: “Una donna ha tutto il diritto di scegliere di usare il proprio corpo per fare carriera… è una questione che rimanda all’autonomia e alla coscienza dei singoli. Con il mio corpo io sono libera di fare quello che voglio, non quello che decidono gli altri. Non è stata la mia strada, però non mi scandalizza chi invece l’ ha imboccata”.