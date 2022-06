Claudio Lippi ha più volte rifiutato il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi. I reality show non fanno per lui. L’ex co-conduttore di Buona Domenica ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha confessato di essere stato contattato dal conduttore tv del GF Vip e giornalista, Alfonso Signorini, per partecipare al famoso reality show di Mediaset, ma ha sempre declinato l’invito.

Lippi ha spiegato: “Ho rifiutato L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso”.

Non lavora più in tv dal 2006, da quando lasciò Buona Domenica di Maurizio Costanzo: “Non lavoro in televisione da quell’ottobre 2006, da quando me ne andai [da Buona Domenica, ndr] perché sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. Vede – ha detto l’ex conduttore del programma La prova del cuoco -, anche in questo caso ho seguito quella voce interna che mi avvisa sempre quando qualcosa mi veste bene o meno. Certo, ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia”.

Luca Di Carlo interessato al GF Vip e all’Isola dei famosi

Discorso diverso per l’avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina, Luca Di Carlo. Il noto legale ha conquistato il pubblico e la conduttrice dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi, per i suoi look eleganti e per i suoi modi di fare.

Luca Di Carlo non ha escluso a priori la possibilità di partecipare come concorrente all’Isola dei famosi o al Grande Fratello Vip nel corso de L’Isola Party.

L’avvocato Luca Di Carlo ha dichiarato: “Se farei uno tra L’Isola e il GF Vip? Il primo che arriva di treno lo prendiamo!”. Due anni fa si era parlato molto di una possibile partecipazione in coppia di Ilona Staller con Luca Di Carlo all’Isola dei famosi 2020. Ma alla fine non andò in porto questo doppio ingaggio.