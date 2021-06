Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro allargano la famiglia? “Progetto in cantiere”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro allargano la famiglia? La coppia vip del jet set nazionale ha parlato di progetto in cantiere. La famosa influencer e l’opinionista tv di Forum si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora vorrebbero mettere su famiglia, dopo essersi fidanzati ufficialmente. Per Paolo Ciavarro si tratterebbe del primo figlio. Per Clizia Incorvaia sarebbe il secondo. La fashion blogger è infatti già mamma di Nina, nata dalla sua precedente storia matrimoniale con il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina.

In un’intervista rilasciata a RTL 102.5, l’influencer e madre della piccola Nina ha parlato della sua vita di coppia e dell’intenzione di allargare la famiglia… La coppia vip convive già a Roma da diversi mesi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato: “È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia. Questa estate saremo più sereni, con meno lavoro, avremo tutta la serenità per mettere in cantiere anche questo. Del resto stiamo insieme da un anno e tre mesi”.

Tra loro ci sono ben 11 anni di differenza, ma si sa che questo aspetto in amore è piuttosto relativo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: rumor sulla gravidanza dell’ex gieffina

Per la verità i rumor sulla presunta e seconda gravidanza di Clizia Incorvaia si erano iniziati a diffondere già dalla fine del 2020. La mamma vip di Paolo Ciavarro, la celebre attrice Eleonora Giorgi, aveva smentito la gravidanza dell’ex gieffina vip al settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “Clizia è stata sposata, prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’. Clizia è una mamma molto presente, attenta al bene della figlia. Insomma ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio. Un figlio rientra nel progetto di una coppia. Ma non ora. Lei ha una vitalità dirompente, è molto impetuosa, mi piace, mi piace tantissimo. Il suo arrivo nella nostra famiglia la considero una benedizione”.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni su questa bellissima e giovane coppia vip dello show business italiano!