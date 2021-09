Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro: “I medici mi avevano detto che era troppo tardi”

Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro. La coppia vip del jet set nazionale e del Grande Fratello Vip è in dolce attesa. L’attrice, influencer e socialite ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il suo compagno, Paolo Ciavarro che mostra orgoglioso l’ecografia, conosciuto durante il Grande Fratello Vip 4.

Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro – Foto: Instagram

“Non è stato facile mantenere solo per proteggere il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande”, ha scritto Clizia Incorvaia su Instagram.

E poi ancora: “Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti – ha scritto la mamma vip -. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a”.

Clizia ha poi dichiarato al settimanale Gente: “Tra fine febbraio e inizio marzo partorirò. Siamo al settimo cielo, non vediamo l’ora di conoscere il bambino”.

La coppia vip convive già a Roma da diversi mesi. “Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina, sono appena entrata nel quarto mese e ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto, e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me”, ha dichiarato l’influencer.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha aggiunto: “Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancora prima che ci mettessimo insieme. (…) Abbiamo già individuato alcuni nomi che ci piacciono: se è bimba io vorrei Dafne, come la ninfa, perché sono fissata con la mitologia greca. Per il maschio sceglie Paolo: potrebbe essere Leonardo o, molto più probabile, Gabriele”.

Il figlio dell’attore Massimo Ciavarro e dell’attrice Eleonora Giorgi non ha dubbi: “Vorrei tanto fosse un maschietto anche per proseguire la famiglia dei Ciavarro che con me altrimenti finirebbe. Spero di trasferirgli le mie passioni sportive, di accompagnarlo sui campi di calcio come mio padre faceva con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”.

Clizia ha già una bambina, Nina, nata dall’amore con Francesco Sarcina del gruppo musicale Le Vibrazioni: “Ha sei anni, gliel’abbiamo detto pian piano, è felicissima e già si sente la custode del pancino”.