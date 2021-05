Il colore rosa è molto amato dalle donne perché riesce a essere femminile, bon ton o aggressive a seconda del look. Scopriamo come abbinare il make-up agli abiti fucsia!

Il rosa e tutte le sue sfumature fanno sempre tendenza e si adattano a qualsiasi situazione se vengono abbinati e gestiti al meglio.

Se il rosa chiaro è un colore decisamente passe-partout, non si può dire lo stesso del fucsia per via della sua vivacità che non passa inosservata.

Di fatto il fucsia è un colore con carattere che può esprimere sensazioni agli antipodi. Un esempio? Dolcezza e aggressività; passionalità e freddezza; bon ton e seduzione.

Il dinamismo di questo colore non facilita l’abbinamento tra gli abiti fucsia e un make-up all’altezza del suo significato. Come abbinare il make-up al colore dell’abito?

Come abbinare il make-up agli abiti fucsia

Gli abiti fucsia attirano l’attenzione con la loro vivacità e fanno tendenza, rischiando così di mettere in secondo piano il make-up.

Il modo migliore per valorizzare l’abito e il trucco e non scivolare nell’errore è sapere come abbinare il make-up agli abiti fucsia.

Rossetto in mood

Uno degli abbinamenti più scontati (ma anche più azzardati) è il make-up in mood con il colore dell’abito: sì al trucco occhi nude e al rossetto fucsia dello stesso tono del vestito.

Il problema di questo tipo di look è la difficoltà nel trovare un rossetto con la stessa tonalità di fucsia dell’abito. Uno stratagemma per risolvere la questione è scegliere un rossetto fucsia con una gradazione simile.

Rossetto rosso

Le make-up addicted più audaci possono osare con un contrasto per niente scontato: rossetto rosso e abito fucsia.

In questo caso è possibile scegliere un rossetto rosso dai toni caldi o un rossetto rosso dai toni freddi: l’essenziale è che si abbini all’incarnato.

Trucco occhi scuro

Gli abiti fucsia rischiano di mettere in secondo piano il make-up e quindi la valorizzazione della bellezza naturale. Per questo si dovrebbe puntare su un trucco occhi scuro.

Sì a matita nera che contorna gli occhi, ciglia finte lunghe e voluminose e mascara abbondante (mentre sarebbe meglio tenere le labbra nude).

Smokey eyes

Lo smokey eyes è una soluzione universale che riesce a superare le tendenze di make-up e ad abbinarsi a qualunque look.

In caso di abiti fucsia si può realizzare uno smokey eyes classico piuttosto carico per un look più audace o uno smokey eyes dai toni marroni meno definito per un risultato soft ed elegante.

Solo eyeliner

Chi ama un make-up più sobrio e non teme di portare un abito in grado di attirare l’attenzione può optare per un make-up occhi soltanto con l’eyeliner.

Questa scelta può essere realizzata in due modi: eyeliner e rossetto nude oppure eyeliner e gloss dai toni rosati.