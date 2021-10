Come accumulare punti Shein rifacendoti il guardaroba

Da alcuni anni sempre più persone hanno iniziato ad apprezzare i vantaggi dello shopping online. La comodità di non dover sottostare agli orari dei negozi, l’assenza di fila alle casse e un assortimento quasi infinito di prodotti sono tra gli aspetti che più di tutti hanno portato questa forma di acquisti a essere preferita rispetto a quella tradizionale.

L­­­’abbigliamento rappresenta la categoria merceologica probabilmente più di successo tra le vendite online. Tra i migliori siti dove poter comprare vestiti presenti in rete c’è Shein, fondato nel 2008 e attualmente tra le App più scaricate in assoluto.

Oltre al suo vasto catalogo di abbigliamento, Shein propone anche accessori, prodotti di bellezza e articoli per la casa, e in più è possibile accumulare punti PAYBACK su Shein ad ogni acquisto effettuato, più avanti scopriremo come.

Shopping online Shein: tutto quello che desideri a portata di click

Nato come Sheinside.com, il marchio Shein si è da subito fatto riconoscere per la varietà del suo abbigliamento, costantemente aggiornato con le ultime tendenze della moda donna, uomo e bambino, e la disponibilità di varie taglie, dalla XS a quelle più grandi appartenenti alla collezione “Curvy”.

Cercare quello che vuoi su Shein è facilissimo: nel menu del sito troverai collezioni di designer popolari o che seguono un particolare stile (come Romantic o Urban), le sezioni di intimo, scarpe e accessori, casa e persino una dedicata agli articoli in saldo.

I punti forti di Shein comprendono sicuramente i suoi costi competitivi, la possibilità di effettuare resi gratuitamente entro 75 giorni, le spese di spedizione gratis sopra i 19 Euro e, soprattutto, l’estesa selezione di colori, tessuti e modelli disponibili per quanto riguarda l’abbigliamento e, più di recente, di oggetti destinati alla casa e agli animali domestici.

E non è tutto: iscrivendosi alla newsletter di Shein si ha subito uno sconto del 15% sul primo acquisto, e gli iscritti riceveranno di tanto in tanto email con delle promozioni da attivare tramite dei codici da inserire prima del pagamento.

Come anticipato, Shein ci premia anche attraverso i suoi punti. Vediamo allora come possiamo ottenere Punti PAYBACK con Shein con PAYBACK.

Punti Shein subito per tutta la famiglia con PAYBACK

PAYBACK è un programma fedeltà che conta centinaia di Partner da cui poter acquistare per raccogliere punti, tra cui Carrefour, Esso, Ebay e Shein. Con i tantissimi modi che offre per farti accumulare punti, sarà facile e veloce raggiungere i premi a disposizione per tutta la famiglia.

Puoi mostrare la tua carta fedeltà o l’apposita App PAYBACK (per Android e iOS) alle casse anche virtuali dei negozi Partner del programma prima del pagamento, e farai subito crescere la tua raccolta punti per vincere i premi del catalogo già a partire da 380 punti, oppure scegliere delle gift card o dei coupon per la spesa.

Iscrivendoti a PAYBACK, potrai vedere la tua raccolta punti aumentare di 1 punto per ogni Euro speso sul sito di Shein, e non dalla sua App, ricordandoti di passare sempre da PAYBACK prima di finalizzare l’acquisto.

Con tutti questi vantaggi, non hai motivo per non approfittare per rifarti il guardaroba o per fare tanti regali a chi vuoi con tutte le proposte Shein: troverai sicuramente tutto quello che cerchi e molto di più.