Il fascino dei fumetti giapponesi conquista anche il mondo del make-up regalandoci una nuova tendenza, quella del blush effetto manga. Scopriamone di più!

Occhi grandi, viso espressivo e pettinature particolari: lo stile dei disegni giapponesi può essere riproposto nella vita reale anche semplicemente usando il blush effetto manga.

Questa tendenza di make-up può essere pensata come una costola del blush effetto sunkissed, dove il leggero tocco arrossato delle guance diventa più vivace.

Le guance si colorano di un tono acceso e il make-up perde un po’ di coerenza cromatica, eppure questa tendenza di make-up promette di ottenere un effetto manga invidiabile.

Come realizzare il blush effetto manga

Le make-up addicted amanti dei manga giapponesi possono ricreare lo stile delle protagoniste dei fumetti orientali proprio grazie alla tendenza blush in stile manga.

Il look effetto manga punta a regalare al viso quell’aria espressiva ed emozionata tipica dei volti dei manga attraverso blush dai colori accesi che vanno dal rosa shocking al corallo intenso.

In pratica l’applicazione del blush supera qualsiasi regola di ridefinizione delle proporzioni del viso e di contouring per approdare al suo obiettivo: colorare il ponte del naso e le parti alte degli zigomi.

Tutto quello che bisogna fare è applicare il blush nei punti focali e sfumare i modo orizzontale. Il risultato finale è un effetto “bruciato dal sole” molto infantile.

Perché orizzontale? I disegnatori dei fumetti giapponesi traducono l’emozione dei personaggi con piccole linee e ombreggiature leggere proprio su naso e guance.

Quali sono i colori del blush effetto manga?

Il blush effetto manga si tinge di colori intensi e accesi che non passano inosservati: rosa shocking, corallo intenso, aranciato e rosso.

Non importa che sia un blush in crema o un blush in polvere, l’essenziale è sfumare il prodotto in senso orizzontale anziché diagonale usando le dita o il pennello a seconda del tipo di blush.

Per il resto la scelta del colore del blush dipende dai gusti personali, ma in linea di massima si potrebbe scegliere i toni del rosa in caso di carnagione chiara e tonalità del corallo in caso di pelle ambrata.

Come renderlo più portabile

L’effetto “bruciato dal sole” dalle connotazioni infantili può essere smorzato applicando alcune variazioni alla tendenza blush effetto manga.

Per esempio, si può tranquillamente usare il blush colorato soltanto sulla parte alta dello zigomo, cercando di sfumare alla perfezione.

Chi vuole ottenere un risultato più calibrato ma comunque intenso può applicare il blush secondo la tendenza facendo attenzione a stratificare il prodotto.