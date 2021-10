Come realizzare un make-up total black

Il nero sta bene a tutte, si abbina con tutto e si adatta a ogni situazione, anche quella più mondana. Ma quanto sappiamo di make-up total black?

Trucco total black- foto pixabay.com

Dal make-up rock chic al make-up total black, il nero è una delle scelte più sicure per realizzare un trucco d’impatto che non passa inosservato.

Il make-up total black rappresenta la prova di trucco più estrema per le make-up addicted che amano portare il nero sugli occhi o sulle labbra.

Questo tipo di trucco scardina l’idea di puntare sugli occhi o sulle labbra per dare un tocco di nero al trucco, puntando sicuramente al too much.

Come realizzare il make-up total black

Il make-up total black supera la comfort zone di molte amanti degli ombretti neri e dei rossetti neri, cioè trucco labbra nero e occhi nude oppure trucco occhi nero e labbra glossate o nude.

Certo il trucco total black è una scelta audace, ma potrebbe essere utile quando si vuole stupire in una festa a tema o un’occasione particolare.

Base trucco

La base trucco deve essere il più leggera e naturale possibile per evitare di sovraccaricare il viso. Per questo sarebbe meglio non sbagliare con il colore del fondotinta e applicare il cosmetico in modo impeccabile.

Dopo aver applicato il fondotinta, è bene illuminare i punti strategici del viso in modo da dare un tocco di luce; d’altronde non si può certo dire che il make-up total black sia un trucco luminoso.

Trucco occhi

Il trucco occhi nero per eccellenza è lo smokey eyes, quello classico che combina il nero e il grigio alla perfezione.

Tutto quello che bisogna fare è applicare un primer occhi sulla palpebra, definire lo sguardo con una matita nera e sfumarla.

Dopodiché si passa all’applicazione dell’ombretto grigio scuro nell’angolo interno e dell’ombretto nero nell’angolo esterno e si sfumano i due ombretti dall’interno verso l’esterno usando dei pennelli per sfumatura.

Lo smokey eyes total black deve essere completato con del mascara nero intenso, meglio se volumizzante e waterproof.

Trucco labbra

Tra i rossetti eccentrici c’è senza dubbio il rossetto nero, un colore scurissimo che veste le labbra di fascino e rivoluzione.

Per indossare il rossetto nero alla perfezione, però, è bene preparare le labbra idratandole e assicurandosi di non avere imperfezioni.

Per il resto è sufficiente tracciare il contorno labbra con una matita dello stesso colore e applicare il rossetto con l’aiuto di un pennellino.

Le make-up addicted che vogliono dare un tocco di glamour alle labbra scure possono passare un lucidalabbra.

Sopracciglia

Il make-up total black con gli occhi e le labbra truccate di nero è un trucco già scuro e carico di suo e quindi le sopracciglia dovrebbero essere definite e curate, ma restare naturali.

Tuttavia il trucco potrebbe diventare più strong e dark colorando le sopracciglia usando una matita per sopracciglia marrone scuro.